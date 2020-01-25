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Новий Генплан Києва: які промзони
і промрайони забудують...

Новий Генплан Києва: які промзони і промрайони забудують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:55

Новий Генплан Києва: які промзони і промрайони забудують...

Пропонуємо до обговорення:
У проєкті нового Генерального плану міста Києва закладено зменшення площі промислових і комунально-складських територій шляхом підвищення ефективності використання земельних ділянок та виробничих фондів.

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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:55

Генплан по добитию промышленности в Киеве.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:44

  avk написав:Генплан по добитию промышленности в Киеве.

промышленность должна быть за городом
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:51

  avk написав:Генплан по добитию промышленности в Киеве.

Нееффективные производства сами устранятся. Всякие Большевики, Артемы, табачные фабрики итд.
BIGor
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