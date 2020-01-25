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Новий Генплан Києва: які промзони і промрайони забудують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:55
Пропонуємо до обговорення:
У проєкті нового Генерального плану міста Києва закладено зменшення площі промислових і комунально-складських територій шляхом підвищення ефективності використання земельних ділянок та виробничих фондів.
Дивися повний текст Новий Генплан Києва: які промзони і промрайони забудують та озеленять
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:44
avk написав:
Генплан по добитию промышленности в Киеве.
промышленность должна быть за городом
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:51
avk написав:
Генплан по добитию промышленности в Киеве.
Нееффективные производства сами устранятся. Всякие Большевики, Артемы, табачные фабрики итд.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:52
А вот школы !!! Поликлинники !! Детские сады !! Эти детки собираются строить или только гадюшник в 30 этажей ...
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:17
Можна було ухвалити заодно постанову, що на місцях промзон дозвонено будувати лише інфраструктурні та соціальні об"єкти!!
Садки, школи, лікарні, стадіон, спортивні майданчики, парки, дорожні розв"язки, паркінги!
Не перетворюйте місто в ла*но, воно і так вже ледь дихає від передозу 25типоверхівок.
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