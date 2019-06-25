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У НБУ показали, який вигляд
матиме нова банкнота у 200...

У НБУ показали, який вигляд матиме нова банкнота у 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:42

У НБУ показали, який вигляд матиме нова банкнота у 200...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України представив нову банкноту номіналом у 200 гривень, яка буде уведена в обіг 25 лютого 2020 року.

Дивися повний текст У НБУ показали, який вигляд матиме нова банкнота у 200 гривень (фото).
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:42

а обов'язково розовий колір має бути основним?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:49

  vitaliygoodlife написав:а обов'язково розовий колір має бути основним?


Девочки в розовое, мальчики в голубом, ассоциация еще с роддома. :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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