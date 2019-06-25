Національний банк України представив нову банкноту номіналом у 200 гривень, яка буде уведена в обіг 25 лютого 2020 року.
Дивися повний текст У НБУ показали, який вигляд матиме нова банкнота у 200 гривень (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:42
У НБУ показали, який вигляд матиме нова банкнота у 200...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ показали, який вигляд матиме нова банкнота у 200 гривень (фото).
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:49
Девочки в розовое, мальчики в голубом, ассоциация еще с роддома.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|