Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 18 по 23 грудня.
Дивися повний текст Більшість українців незадоволені вартістю комуналки - опитування.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:59
Більшість українців незадоволені вартістю комуналки -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців незадоволені вартістю комуналки - опитування.
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:59
Большинство это я так понимаю те кто на этом не зарабатывает.
Как можно быть довольным постоянной инфляцией, делением платежек, раздроблением платежей да еще возложенным обязательством самостоятельно ремонтировать электрику, газовые трубы, котлы и прочая прочая.
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