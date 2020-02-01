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Більшість українців незадоволені
вартістю комуналки -...

Більшість українців незадоволені вартістю комуналки -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:59

Більшість українців незадоволені вартістю комуналки -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 18 по 23 грудня.

Дивися повний текст Більшість українців незадоволені вартістю комуналки - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:59

Большинство это я так понимаю те кто на этом не зарабатывает.
Как можно быть довольным постоянной инфляцией, делением платежек, раздроблением платежей да еще возложенным обязательством самостоятельно ремонтировать электрику, газовые трубы, котлы и прочая прочая. А вторая платежка "за обслуживание" - в воздух вообще идет. Сам же ремонтировать должен :shock: да еще попробуй сделать так что потом ничего не взорвалось да не сгорело.
Juna
 
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