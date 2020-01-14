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Штрафи і евакуатори: у столиці
вирішать проблеми із трафіком

Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:22

Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком

Пропонуємо до обговорення:
Щоб вирішити проблеми із трафіком, необхідно посилити контроль за паркуванням у центрі столиці.

Дивися повний текст Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком.
R2
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песни в пользу бедных. утаскивают все подряд - что удобнее схватить, что никоим образом не мешает проезду. например машины запаркованные по обеим сторонам прорезной
adeges
 
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