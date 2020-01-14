Щоб вирішити проблеми із трафіком, необхідно посилити контроль за паркуванням у центрі столиці.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:22
Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком
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Дивися повний текст Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком.
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:23
песни в пользу бедных. утаскивают все подряд - что удобнее схватить, что никоим образом не мешает проезду. например машины запаркованные по обеим сторонам прорезной
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