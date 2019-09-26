Щоб вирішити проблеми із трафіком, необхідно посилити контроль за паркуванням у центрі столиці.
Дивися повний текст Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:22
Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком.
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:23
песни в пользу бедных. утаскивают все подряд - что удобнее схватить, что никоим образом не мешает проезду. например машины запаркованные по обеим сторонам прорезной
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:54
да они просто дежурят возле арки проезда к 13 дому и забирают любую машину, которая запаркована сразу ниже арки. там удобно грузить
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:04
Re: Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із траф
И правильно делают.
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