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Штрафи і евакуатори: у столиці
вирішать проблеми із трафіком

Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:22

Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком

Пропонуємо до обговорення:
Щоб вирішити проблеми із трафіком, необхідно посилити контроль за паркуванням у центрі столиці.

Дивися повний текст Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із трафіком.
R2
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песни в пользу бедных. утаскивают все подряд - что удобнее схватить, что никоим образом не мешает проезду. например машины запаркованные по обеим сторонам прорезной
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:54

  adeges написав:песни в пользу бедных. утаскивают все подряд - что удобнее схватить, что никоим образом не мешает проезду. например машины запаркованные по обеим сторонам прорезной


да они просто дежурят возле арки проезда к 13 дому и забирают любую машину, которая запаркована сразу ниже арки. там удобно грузить
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:04

Re: Штрафи і евакуатори: у столиці вирішать проблеми із траф

adeges написав:песни в пользу бедных. утаскивают все подряд - что удобнее схватить, что никоим образом не мешает проезду. например машины запаркованные по обеим сторонам прорезной
И правильно делают.
Faceless
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