предоставляем услуги удаленного администрирования linux серв

Додано: Нед 02 лют, 2020 21:22

Компания Admins24 предлагает услуги по удаленному администрированию Linux серверов на colocation, dedicated и VPS в датацентрах по всему миру. У нас многолетний опыт в этой сфере. И мы готовы предоставлять качественные услуги своим клиентам.Наши услуги будут интересны крупным интернет-ресурсам, интернет-магазинам, веб-студиям и хостинг-провайдерам. Мы знаем как тяжело найти профессионалов способных оказать качественные услуги в этой сфере. Поэтому мы с радостью готовы взять Ваши сервера к себе на поддержку.От бесперебойной работы серверов зависит количество посетителей которые приходят к Вам через сайт. Ведь недоступные сервера сразу отталкивают огромное количество интернет клиентов. А значит Вы можете потерять значительное количество потенциальных средств от этого. Мы будем мониторить Ваши сервера 24/7 и в случае возникновения проблем устранять их в кратчайшие сроки. Тарифы на обслуживание описаны на сайте в разделе услуги, с ними Вы можете ознакомиться просто посетив сайти принять решение по обслуживанию своих linux серверов у нас.Удаленное администрирование Ваших серверов включает в себя следующие работы:Установку и настройку компонентов ОС и ПО под Ваши нужды.Плановое обновление компонентов ОС и используемого ПО.Консультация по использованию ПО.Диагностика и устранение неполадок в работе ПО.Рекомендации к соблюдению необходимого уровня безопасности.Настройка и мониторинг резервного копирования данных.Оперативная помощь при атаках на сервер и другие необходимые работы.Обращайтесь к нам и мы предоставим Вам наилучший сервис по поддержке Ваших linux серверов.