предоставляем услуги удаленного администрирования linux серв

Наши услуги будут интересны крупным интернет-ресурсам, интернет-магазинам, веб-студиям и хостинг-провайдерам. Мы знаем как тяжело найти профессионалов способных оказать качественные услуги в этой сфере. Поэтому мы с радостью готовы взять Ваши сервера к себе на поддержку.
От бесперебойной работы серверов зависит количество посетителей которые приходят к Вам через сайт. Ведь недоступные сервера сразу отталкивают огромное количество интернет клиентов. А значит Вы можете потерять значительное количество потенциальных средств от этого. Мы будем мониторить Ваши сервера 24/7 и в случае возникновения проблем устранять их в кратчайшие сроки. Тарифы на обслуживание описаны на сайте в разделе услуги, с ними Вы можете ознакомиться просто посетив сайт
Удаленное администрирование Ваших серверов включает в себя следующие работы:
Установку и настройку компонентов ОС и ПО под Ваши нужды.
Плановое обновление компонентов ОС и используемого ПО.
Консультация по использованию ПО.
Диагностика и устранение неполадок в работе ПО.
Рекомендации к соблюдению необходимого уровня безопасности.
Настройка и мониторинг резервного копирования данных.
Оперативная помощь при атаках на сервер и другие необходимые работы.
Обращайтесь к нам и мы предоставим Вам наилучший сервис по поддержке Ваших linux серверов.