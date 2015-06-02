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предоставляем услуги удаленного
администрирования linux серв

предоставляем услуги удаленного администрирования linux серв
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:22

предоставляем услуги удаленного администрирования linux серв

Компания Admins24 предлагает услуги по удаленному администрированию Linux серверов на colocation, dedicated и VPS в датацентрах по всему миру. У нас многолетний опыт в этой сфере. И мы готовы предоставлять качественные услуги своим клиентам.



Наши услуги будут интересны крупным интернет-ресурсам, интернет-магазинам, веб-студиям и хостинг-провайдерам. Мы знаем как тяжело найти профессионалов способных оказать качественные услуги в этой сфере. Поэтому мы с радостью готовы взять Ваши сервера к себе на поддержку.



От бесперебойной работы серверов зависит количество посетителей которые приходят к Вам через сайт. Ведь недоступные сервера сразу отталкивают огромное количество интернет клиентов. А значит Вы можете потерять значительное количество потенциальных средств от этого. Мы будем мониторить Ваши сервера 24/7 и в случае возникновения проблем устранять их в кратчайшие сроки. Тарифы на обслуживание описаны на сайте в разделе услуги, с ними Вы можете ознакомиться просто посетив сайт https://admins24.com/ и принять решение по обслуживанию своих linux серверов у нас.



Удаленное администрирование Ваших серверов включает в себя следующие работы:

Установку и настройку компонентов ОС и ПО под Ваши нужды.

Плановое обновление компонентов ОС и используемого ПО.

Консультация по использованию ПО.

Диагностика и устранение неполадок в работе ПО.

Рекомендации к соблюдению необходимого уровня безопасности.

Настройка и мониторинг резервного копирования данных.

Оперативная помощь при атаках на сервер и другие необходимые работы.



Обращайтесь к нам и мы предоставим Вам наилучший сервис по поддержке Ваших linux серверов.
yurii_kalukhin
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