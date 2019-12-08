У четвертому кварталі 2019 року дохід компанії Mitsubishi впав на $ 60,5 млн в порівнянні з торішніми показниками.
Дивися повний текст Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42
Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів
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Дивися повний текст Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів.
Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42
Из $ 257,7 млн чистая прибыль была $158,6 млн? Что за бред вы здесь пишите?
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