RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Mitsubishi оголосила про
серйозний обвал продажів

Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42

Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів

Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2019 року дохід компанії Mitsubishi впав на $ 60,5 млн в порівнянні з торішніми показниками.

Дивися повний текст Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93247
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42

Из $ 257,7 млн чистая прибыль была $158,6 млн? Что за бред вы здесь пишите?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:48

В любому випадку з таким "широким" модельним рядом буде туго.
Rainbow
 
Повідомлень: 2685
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Igorten і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінекономіки пояснили обвал промисловості
R2 » П'ят 24 січ, 2020 21:19
2 389
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 12:40
slavianin63
Ferrexpo оголосила про спеціальні дивіденди за 2019 рік
R2 » Вів 07 січ, 2020 20:40
1 560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 січ, 2020 20:40
Tabak
"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик... 1, 2
R2 » Нед 08 гру, 2019 10:26
18 3335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:49
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.