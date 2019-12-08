У четвертому кварталі 2019 року дохід компанії Mitsubishi впав на $ 60,5 млн в порівнянні з торішніми показниками.
Дивися повний текст Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42
Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів
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Дивися повний текст Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів.
Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42
Из $ 257,7 млн чистая прибыль была $158,6 млн? Что за бред вы здесь пишите?
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:19
Старі атмосферні двигуни, кажуть що надійні але ціна перерозходу топлива на 100 000км набігає на ціну нового ще одного двигуна, дизайн на любітєля Азії, якість гірше Французів. Негкових авто практично немає.
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