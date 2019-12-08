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Mitsubishi оголосила про
серйозний обвал продажів

Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42

Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів

Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2019 року дохід компанії Mitsubishi впав на $ 60,5 млн в порівнянні з торішніми показниками.

Дивися повний текст Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:42

Из $ 257,7 млн чистая прибыль была $158,6 млн? Что за бред вы здесь пишите?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:48

В любому випадку з таким "широким" модельним рядом буде туго.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:19

Старі атмосферні двигуни, кажуть що надійні але ціна перерозходу топлива на 100 000км набігає на ціну нового ще одного двигуна, дизайн на любітєля Азії, якість гірше Французів. Негкових авто практично немає.
vitaliygoodlife
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