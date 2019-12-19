Голова Служби безпеки України Іван Баканов зазначив, що новий законопроект “Про СБУ” передбачає збільшення заробітних плат для співробітників СБУ.
Дивися повний текст Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:06
Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:07
Все ок. Потрібно. Але хто це все буде оплачувати. Молодь тікає. Міністри 200+ . Держпідприємства млн+, прокурори, судді, Набу, антипрокурори, депутати всіх рівнів.
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:04
И новая цифра недовыполнения бюджета на 14 млрд.грн. Новый бюджет принимали не папередники. Зробимо їх разом щє раз ...
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11
Ой та не смішіть...краще будуть виконувати оперативну роботу )))
Все залишиться на тому ж нульовому рівні....оскільки керівник СБУ нульовий.
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11
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