RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Баканов анонсував підвищення
зарплат співробітників СБУ

Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:06

Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ

Пропонуємо до обговорення:
Голова Служби безпеки України Іван Баканов зазначив, що новий законопроект “Про СБУ” передбачає збільшення заробітних плат для співробітників СБУ.

Дивися повний текст Баканов анонсував підвищення зарплат співробітників СБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93251
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:07

Все ок. Потрібно. Але хто це все буде оплачувати. Молодь тікає. Міністри 200+ . Держпідприємства млн+, прокурори, судді, Набу, антипрокурори, депутати всіх рівнів.
Українець
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:04

И новая цифра недовыполнения бюджета на 14 млрд.грн. Новый бюджет принимали не папередники. Зробимо їх разом щє раз ...
mvi
 
Повідомлень: 44
З нами з: 07.11.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11

Ой та не смішіть...краще будуть виконувати оперативну роботу )))
Все залишиться на тому ж нульовому рівні....оскільки керівник СБУ нульовий.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 26.02.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11

  mvi написав:И новая цифра недовыполнения бюджета на 14 млрд.грн. Новый бюджет принимали не папередники. Зробимо їх разом щє раз ...

Ведь именно это повышение и вызвало такой рост задолженности...
_hunter
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:13

Учитывая что уровень грабежа страны не снизился и при этом ни кто не сидит, то наши всякие органы еще должны доплачивать за возможность размахивания удостоверением.
Igorten
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:32

  Igorten написав:Учитывая что уровень грабежа страны не снизился и при этом ни кто не сидит, то наши всякие органы еще должны доплачивать за возможность размахивания удостоверением.

А СБУ тут каким боком? -- это зона ответственности НАБУ, вроде
_hunter
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:59

  _hunter написав:
  Igorten написав:Учитывая что уровень грабежа страны не снизился и при этом ни кто не сидит, то наши всякие органы еще должны доплачивать за возможность размахивания удостоверением.

А СБУ тут каким боком? -- это зона ответственности НАБУ, вроде


Когда дело касается денег у СБУ стираются границы :) Например оцените не так давно "СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать новые иски по Коломойскому" ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dan15 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дубілет анонсував продовження оцінки чисельності українців
R2 » Сер 29 січ, 2020 12:39
1 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 12:39
Галина441
Відміна підвищення пенсійного віку: кого це стосуватиметься
R2 » Сер 29 січ, 2020 09:39
1 288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 09:39
kostanicache370
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... 1, 2, 3
R2 » Чет 19 гру, 2019 09:10
29 4278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 14:06
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron