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Криклій: Хочемо розвивати
в Україні модель авіатаксі

Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:20

Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури прагне, щоб в Україні затребуваною стала модель авіатаксі.

Дивися повний текст Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:20

Следующий проект будет гиперлуп?По моему мы это уже проходили.Печально.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:43

Боролись, боролись за екологію а тут бац і авіаперевезення без оподаткування.
Інші країни думають як зменшити обсяги польотів а ми навпаки.
649Sasha
 
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