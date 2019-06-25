Міністерство інфраструктури прагне, щоб в Україні затребуваною стала модель авіатаксі.
Дивися повний текст Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:20
Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:20
Следующий проект будет гиперлуп?По моему мы это уже проходили.Печально.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:43
Боролись, боролись за екологію а тут бац і авіаперевезення без оподаткування.
Інші країни думають як зменшити обсяги польотів а ми навпаки.
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