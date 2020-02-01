Станом на початок січня 2020 року українці залишаються винними 26,5 млрд грн за газ та майже 17 млрд грн – за опалення.
Дивися повний текст Держстат порахував борги українців за коммуналку.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:31
Держстат порахував борги українців за коммуналку
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Дивися повний текст Держстат порахував борги українців за коммуналку.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:49
Когда уже будут писать - Государство своим гражданам задолжало дивиденды за использование их природных ресурсов? Почему население должно, а государство нет?
Лично я не припомню, когда я что либо у государства брал в долг.
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