RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держстат порахував борги
українців за коммуналку

Держстат порахував борги українців за коммуналку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:31

Держстат порахував борги українців за коммуналку

Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок січня 2020 року українці залишаються винними 26,5 млрд грн за газ та майже 17 млрд грн – за опалення.

Дивися повний текст Держстат порахував борги українців за коммуналку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93251
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:32

Два в одном: некоторые - не хотят платить, некоторые - не могут.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 12.12.14
Подякував: 103 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:49

Когда уже будут писать - Государство своим гражданам задолжало дивиденды за использование их природных ресурсов? Почему население должно, а государство нет?
Лично я не припомню, когда я что либо у государства брал в долг.
p_a_l
 
Повідомлень: 2580
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:11

Загалом ці 4 млрд боргу за опалення - це в середньому по 2 500грн на сімью. Тому це й не дуже великі цифри.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 08.08.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dan15 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість українців незадоволені вартістю комуналки -...
R2 » Нед 02 лют, 2020 13:59
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 13:59
Juna
У МОЗ розповіли, скільки українців підписали декларації...
R2 » Суб 01 лют, 2020 01:40
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 01:40
Scotch
Банківські рахунки українців під загрозою: нова...
R2 » П'ят 31 січ, 2020 09:28
1 442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 09:28
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.