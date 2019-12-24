RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Авіакомпанія МАУ має
намір скоротити свій флот

Авіакомпанія МАУ має намір скоротити свій флот
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:32

Авіакомпанія МАУ має намір скоротити свій флот

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році авіакомпанія МАУ планує скоротити свій флот до 34 бортів.

Дивися повний текст Авіакомпанія МАУ має намір скоротити свій флот.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93247
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:32

Не сможет она наращивать флот, эта грабительская конторка держалась за счет монополии на рынке, конкуренции с той же Люфтхансой или Турецкими Авиалиниями им не выдержать - ни по сервису, ни по направлениям, ни, тем более, по цене.
vogelchen18
 
Повідомлень: 6
З нами з: 21.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс... 1, 2
R2 » Вів 24 гру, 2019 16:52
12 1777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 09:17
jeugen
2020 року на ринок України мають намір вийти 6...
R2 » Сер 01 січ, 2020 22:58
9 1261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 10:17
3160049
Міносвіти пропонує скоротити кількість вишів в Україні
R2 » Вів 31 гру, 2019 17:06
2 859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 13:25
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.