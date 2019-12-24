У 2020 році авіакомпанія МАУ планує скоротити свій флот до 34 бортів.
Дивися повний текст Авіакомпанія МАУ має намір скоротити свій флот.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:32
Авіакомпанія МАУ має намір скоротити свій флот
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Дивися повний текст Авіакомпанія МАУ має намір скоротити свій флот.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:32
Не сможет она наращивать флот, эта грабительская конторка держалась за счет монополии на рынке, конкуренции с той же Люфтхансой или Турецкими Авиалиниями им не выдержать - ни по сервису, ни по направлениям, ни, тем более, по цене.
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