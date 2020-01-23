Державна податкова служба та платіжна система Visa починають співпрацю.
Дивися повний текст Податкова почне співпрацю з Visa.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:45
Податкова почне співпрацю з Visa
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова почне співпрацю з Visa.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:45
Налоговая хочет развивать экономику?
Налоговая хочет чем побольше набить казну. Ну и свои карманы. На экономику ей глубоко начхать.
Скоро пукнуть нельзя будет чтобы об этом налоговая не знала.
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