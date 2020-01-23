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Податкова почне
співпрацю з Visa

Податкова почне співпрацю з Visa
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:45

Податкова почне співпрацю з Visa

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба та платіжна система Visa починають співпрацю.

Дивися повний текст Податкова почне співпрацю з Visa.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:45

Налоговая хочет развивать экономику?
Налоговая хочет чем побольше набить казну. Ну и свои карманы. На экономику ей глубоко начхать.
Скоро пукнуть нельзя будет чтобы об этом налоговая не знала.
p_a_l
 
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