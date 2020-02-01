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Чистий прибуток "Укрспирту"
в 2019-му році зріс на 86%

Чистий прибуток "Укрспирту" в 2019-му році зріс на 86%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:10

Чистий прибуток "Укрспирту" в 2019-му році зріс на 86%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Дивися повний текст Чистий прибуток \"Укрспирту\" в 2019-му році зріс на 86%.
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