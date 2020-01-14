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Відеофіксація порушень ПДР: камер стане більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році на дорогах України з'явиться ще більше відеокамер для фіксації порушень ПДР.
Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: камер стане більше
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:43
Вже 5 років камери ставлять, а нічого не працює, хтось норм заробляє
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