RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відеофіксація порушень
ПДР: камер стане більше

Відеофіксація порушень ПДР: камер стане більше
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:42

Відеофіксація порушень ПДР: камер стане більше

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році на дорогах України з'явиться ще більше відеокамер для фіксації порушень ПДР.

Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: камер стане більше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93251
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:43

Вже 5 років камери ставлять, а нічого не працює, хтось норм заробляє
oleg_mishyn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 03.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dan15 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018
R2 » Суб 01 лют, 2020 18:59
2 181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 16:11
pogorelets
В Україні стало більше готівкових грошей в обігу...
R2 » Сер 29 січ, 2020 12:50
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 12:50
ruslan42212
У яких країнах «мінімалка» зросла на 25% і більше -...
R2 » Вів 14 січ, 2020 14:49
3 602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 16:06
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.