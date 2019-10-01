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Іноземний дохід: як
оподатковується та декларується

Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:09

Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які у 2019 році отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Дивися повний текст Іноземний дохід: як оподатковується та декларується.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:09

Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать?
varvara1979
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:35

  varvara1979 написав:Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать?


Варвара, шото вы разошлись. Двойного налога нет, кроме 1.5%

Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где получается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.
Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

Просто смотрите, что получается. Вот вы, например, гастрабайтер в Польше. Время подачи налоговых деклараций что у них, что у нас примерно одинаковое. Т.е. шансов получить в Польше бумажку после сдачи у них декларации, сделать всю легальную работу по ней и вовремя подать укр.декларацию = О! Ноль шансов! Уже штраф.

Вдруг так окажется, что ваш польский доход облагался по ставке 32%, то не забудьте в Украине еще заплатить 1.5%.

И не забудьте, что еще нужно бешать туда-сюда тратя свое время.

Короче, кто там в главе налоговой, тоже видимо не олень или что там говорят, не лох?
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