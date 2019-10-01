Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

Додано: Пон 03 лют, 2020 11:35

varvara1979 написав: Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать? Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать?

Варвара, шото вы разошлись. Двойного налога нет, кроме 1.5%Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где получается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.Просто смотрите, что получается. Вот вы, например, гастрабайтер в Польше. Время подачи налоговых деклараций что у них, что у нас примерно одинаковое. Т.е. шансов получить в Польше бумажку после сдачи у них декларации, сделать всю легальную работу по ней и вовремя подать укр.декларацию = О! Ноль шансов! Уже штраф.Вдруг так окажется, что ваш польский доход облагался по ставке 32%, то не забудьте в Украине еще заплатить 1.5%.И не забудьте, что еще нужно бешать туда-сюда тратя свое время.Короче, кто там в главе налоговой, тоже видимо не олень или что там говорят, не лох?