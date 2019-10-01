RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Іноземний дохід: як
оподатковується та декларується

Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:09

Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які у 2019 році отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Дивися повний текст Іноземний дохід: як оподатковується та декларується.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:09

Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать?
varvara1979
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:35

  varvara1979 написав:Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать?


Варвара, шото вы разошлись. Двойного налога нет, кроме 1.5%

Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где получается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.
Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

1. Просто смотрите, что получается. Вот вы, например, гастрабайтер в Польше. Время подачи налоговых деклараций что у них, что у нас примерно одинаковое. Т.е. шансов получить в Польше бумажку после сдачи у них декларации, сделать всю легальную работу по ней и вовремя подать укр.декларацию = О! Ноль шансов! Уже штраф.

2. Вдруг так окажется, что ваш польский доход облагался по ставке 32%, то не забудьте в Украине еще заплатить 1.5%.

3. И не забудьте, что еще нужно бегать туда-сюда тратя свое время.

Короче, кто там в главе налоговой, тоже видимо не олень или что там говорят, не лох?
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 03 лют, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 814
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:57

Уехавших хоть в Австралию, хоть в Россию, получивших новое гражданство, но при этом сохранивших гражданство Украины, подталкивают к тому, чтобы оставить себе только одно гражданство :)
PasserBy
 
Повідомлень: 214
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:15

  PasserBy написав:Уехавших хоть в Австралию, хоть в Россию, получивших новое гражданство, но при этом сохранивших гражданство Украины, подталкивают к тому, чтобы оставить себе только одно гражданство :)

При нахождении зарубежом больше полугода в году Вы, с точки зрения НК, не являетесь резидентом(налоговым в т.ч.). В большинстве стран (кроме США) так же. Гражданство тут ни причем. Менять или отказываться не надо
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 05.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:33

  TUR написав:
  PasserBy написав:Уехавших хоть в Австралию, хоть в Россию, получивших новое гражданство, но при этом сохранивших гражданство Украины, подталкивают к тому, чтобы оставить себе только одно гражданство :)

При нахождении зарубежом больше полугода в году Вы, с точки зрения НК, не являетесь резидентом(налоговым в т.ч.). В большинстве стран (кроме США) так же. Гражданство тут ни причем. Менять или отказываться не надо

Когда это зрадоботов законы интересовали?..
_hunter
 
Повідомлень: 1528
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:19

Re: Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

Не засчитываются в уменьшение суммы годового налогового обязательства плательщика налога:

- другие косвенные налоги независимо от того, относятся ли они к категории подоходных налогов или считаются отдельными налогами согласно законодательству иностранных государств.

Здесь непонятно, и нужен пример
burn
 
Повідомлень: 19
З нами з: 16.08.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:21

Re: Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

  change_pm написав:Просто смотрите, что получается. Вот вы, например, гастарбайтер в Польше. Время подачи налоговых деклараций что у них, что у нас примерно одинаковое. Т.е. шансов получить в Польше бумажку после сдачи у них декларации, сделать всю легальную работу по ней и вовремя подать укр.декларацию = О! Ноль шансов! Уже штраф.

Вы наверное никогда не подавали деклараций раз пишите такую чушь.
"гастрабайтер"(кстати разберитесь как это слово правильно пишется), как правило наёмный работник, ему справку о уплаченных налогах как и в Украине даёт работодатель.
"PIT-11 – це різновид податкового звіту, який заповнюється роботодавцем і відправляється працівникові, який офіційно працює в Польщі. Цей документ повинен прийти до кінця лютого 2020 року.
Вивчивши PIT-11 ви зможете дізнатися суму, яку ви заробили за 2019 рік у конкретного роботодавця, яку суму податку на дохід вже сплатив роботодавець, розмір виплат про соціальну та медичну страховку.
Як це розуміти? Польські працівники, які працюють на підставі трудового договору, то за них всі податки оплачує роботодавець з їхньої зарплати. Тобто працівник на руки отримує, так звану «чисту» або нетто зарплату.

Декларация в Украине как и в Польше подается аж до 30.04, а уточнять её можно без всяких штрафов еще несколько месяцев. Т.е. если вы предприниматель в Польше, подаёте декларацию с 15.02, в течении 45 дней получаете все рефаунды, справку об уплаченных налогах и спокойно подаете декларацию у нас.
Я обычно последние дни апреля и подаю.
Во всем мире платят налоги(многократно большие чем у нас) и даже хитросделанные знаменитости получают штрафы и сроки за нарушения.
komp
1
 
Повідомлень: 8031
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2137 раз.
Подякували: 3154 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:13

  komp написав:
  change_pm написав:Просто смотрите, что получается. Вот вы, например, гастарбайтер в Польше. Время подачи налоговых деклараций что у них, что у нас примерно одинаковое. Т.е. шансов получить в Польше бумажку после сдачи у них декларации, сделать всю легальную работу по ней и вовремя подать укр.декларацию = О! Ноль шансов! Уже штраф.

Вы наверное никогда не подавали деклараций раз пишите такую чушь.
"гастрабайтер"(кстати разберитесь как это слово правильно пишется), как правило наёмный работник, ему справку о уплаченных налогах как и в Украине даёт работодатель.
"PIT-11 – це різновид податкового звіту, який заповнюється роботодавцем і відправляється працівникові, який офіційно працює в Польщі. Цей документ повинен прийти до кінця лютого 2020 року.
Вивчивши PIT-11 ви зможете дізнатися суму, яку ви заробили за 2019 рік у конкретного роботодавця, яку суму податку на дохід вже сплатив роботодавець, розмір виплат про соціальну та медичну страховку.
Як це розуміти? Польські працівники, які працюють на підставі трудового договору, то за них всі податки оплачує роботодавець з їхньої зарплати. Тобто працівник на руки отримує, так звану «чисту» або нетто зарплату.

Декларация в Украине как и в Польше подается аж до 30.04, а уточнять её можно без всяких штрафов еще несколько месяцев. Т.е. если вы предприниматель в Польше, подаёте декларацию с 15.02, в течении 45 дней получаете все рефаунды, справку об уплаченных налогах и спокойно подаете декларацию у нас.
Я обычно последние дни апреля и подаю.
Во всем мире платят налоги(многократно большие чем у нас) и даже хитросделанные знаменитости получают штрафы и сроки за нарушения.


По первому выделенному тут два варианта, либо опечатка, либо я малограмотный :)

Не хотите прокомментировать остальные пункты - 2 и 3 моего сообщения? Я там выше отредактировал, поставил нумерцию.

А если вы не предприниматель, а обычный наемный работник?
change_pm
 
Повідомлень: 814
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:25

change_pm
п.2 - кто не кормит свою армию, кормит чужую. Хочешь кормить чеченов и чтоб твои дети служили в Дальневосточном военном округе?
За что люблю военный налог - что его вынуждена вся вата платить и сепарня!
п.3 - работай в Украине наемным работником и никуда бегать не придется и никакие декларации подавать. А бегать сейчас не обязательно, и там и тут всё в электронном виде, а время на налоговое администрирование весь мир тратит.
komp
1
 
Повідомлень: 8031
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2137 раз.
Подякували: 3154 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], zloy_ukr і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський 1, 2, 3
R2 » Сер 29 січ, 2020 15:56
22 1592
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 12:46
_hunter
Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9... 1, 2
R2 » Пон 28 жов, 2019 14:26
18 1498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 13:17
Конрад Карлович
Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький 1, 2
R2 » Вів 01 жов, 2019 14:52
16 1355
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 15:56
27661

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9068)
03.02.2020 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.