Громадяни, які у 2019 році отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Дивися повний текст Іноземний дохід: як оподатковується та декларується.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:09
Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземний дохід: як оподатковується та декларується.
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:09
Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать?
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:35
Варвара, шото вы разошлись. Двойного налога нет, кроме 1.5%
Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где получается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.
Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.
1. Просто смотрите, что получается. Вот вы, например, гастрабайтер в Польше. Время подачи налоговых деклараций что у них, что у нас примерно одинаковое. Т.е. шансов получить в Польше бумажку после сдачи у них декларации, сделать всю легальную работу по ней и вовремя подать укр.декларацию = О! Ноль шансов! Уже штраф.
2. Вдруг так окажется, что ваш польский доход облагался по ставке 32%, то не забудьте в Украине еще заплатить 1.5%.
3. И не забудьте, что еще нужно бегать туда-сюда тратя свое время.
Короче, кто там в главе налоговой, тоже видимо не олень или что там говорят, не лох?
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 03 лют, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:57
Уехавших хоть в Австралию, хоть в Россию, получивших новое гражданство, но при этом сохранивших гражданство Украины, подталкивают к тому, чтобы оставить себе только одно гражданство
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:15
При нахождении зарубежом больше полугода в году Вы, с точки зрения НК, не являетесь резидентом(налоговым в т.ч.). В большинстве стран (кроме США) так же. Гражданство тут ни причем. Менять или отказываться не надо
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:33
Когда это зрадоботов законы интересовали?..
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:19
Re: Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
Здесь непонятно, и нужен пример
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:21
Re: Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
Вы наверное никогда не подавали деклараций раз пишите такую чушь.
"гастрабайтер"(кстати разберитесь как это слово правильно пишется), как правило наёмный работник, ему справку о уплаченных налогах как и в Украине даёт работодатель.
Декларация в Украине как и в Польше подается аж до 30.04, а уточнять её можно без всяких штрафов еще несколько месяцев. Т.е. если вы предприниматель в Польше, подаёте декларацию с 15.02, в течении 45 дней получаете все рефаунды, справку об уплаченных налогах и спокойно подаете декларацию у нас.
Я обычно последние дни апреля и подаю.
Во всем мире платят налоги(многократно большие чем у нас) и даже хитросделанные знаменитости получают штрафы и сроки за нарушения.
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:13
По первому выделенному тут два варианта, либо опечатка, либо я малограмотный
Не хотите прокомментировать остальные пункты - 2 и 3 моего сообщения? Я там выше отредактировал, поставил нумерцию.
А если вы не предприниматель, а обычный наемный работник?
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:25
change_pm
п.2 - кто не кормит свою армию, кормит чужую. Хочешь кормить чеченов и чтоб твои дети служили в Дальневосточном военном округе?
За что люблю военный налог - что его вынуждена вся вата платить и сепарня!
п.3 - работай в Украине наемным работником и никуда бегать не придется и никакие декларации подавать. А бегать сейчас не обязательно, и там и тут всё в электронном виде, а время на налоговое администрирование весь мир тратит.
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