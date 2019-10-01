Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

komp написав:change_pm
п.2 - кто не кормит свою армию, кормит чужую. Хочешь кормить чеченов и чтоб твои дети служили в Дальневосточном военном округе?
За что люблю военный налог - что его вынуждена вся вата платить и сепарня!
п.3 - работай в Украине наемным работником и никуда бегать не придется и никакие декларации подавать. А бегать сейчас не обязательно, и там и тут всё в электронном виде, а время на налоговое администрирование весь мир тратит.
Ну, вы сударь меня не удивили. Всех поделили, жаль еще и мову не приплели к сепарне и ватникам. Упустим момент, как этот налог расходуется. Радуйтесь дальше.