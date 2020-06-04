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Іноземний дохід: як
оподатковується та декларується

Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:37

  komp написав:change_pm
п.2 - кто не кормит свою армию, кормит чужую. Хочешь кормить чеченов и чтоб твои дети служили в Дальневосточном военном округе?
За что люблю военный налог - что его вынуждена вся вата платить и сепарня!
п.3 - работай в Украине наемным работником и никуда бегать не придется и никакие декларации подавать. А бегать сейчас не обязательно, и там и тут всё в электронном виде, а время на налоговое администрирование весь мир тратит.


Ну, вы сударь меня не удивили. Всех поделили, жаль еще и мову не приплели к сепарне и ватникам. Упустим момент, как этот налог расходуется. Радуйтесь дальше.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:38

  komp написав:change_pm
п.2 - кто не кормит свою армию, кормит чужую. Хочешь кормить чеченов и чтоб твои дети служили в Дальневосточном военном округе?
За что люблю военный налог - что его вынуждена вся вата платить и сепарня!
п.3 - работай в Украине наемным работником и никуда бегать не придется и никакие декларации подавать. А бегать сейчас не обязательно, и там и тут всё в электронном виде, а время на налоговое администрирование весь мир тратит.


а "вата и сепарня" за пределами Украины не платит. А вы платите. Упс.
Dear_Sir
 
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Только в нашей стране такой бред: "Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины."

Например, у вас доход в США. Получаете справку от IRS (Internal Revenue Service) об уплаченных налогах. Такая справка принимается везде, кроме УКраины. В Украине для вашего блага дополнительный геморрой: садитесь в самолет, летите в США, идите в консульство или посольство Украины заверять справку и переводить! Больше ахинеи и придумать трудно!
Spets
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:51

  komp написав:change_pm
п.2 - кто не кормит свою армию, кормит чужую. Хочешь кормить чеченов и чтоб твои дети служили в Дальневосточном военном округе?
За что люблю военный налог - что его вынуждена вся вата платить и сепарня!
п.3 - работай в Украине наемным работником и никуда бегать не придется и никакие декларации подавать. А бегать сейчас не обязательно, и там и тут всё в электронном виде, а время на налоговое администрирование весь мир тратит.


Вот это и есть менталитет "совка" - когда говоришь, что налоговая система организована неудобно для плательщика, а в ответ слышишь про гидру мирового империализма и происки США (ну или про чеченцев и дальневосточный военный округ) и вообще "сегодня он играет джа8, а завтра родину предаст" (в смысле сунь рыло в корыто, работай здесь и не лезь за границу)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:59

  varvara1979 написав:Двойной налог! Это ж где такое видано? Вы там рехнулись? Вы позаботились о своих гражданах, вы дали им возможность работать и зарабатывать, чтоб иметь хлеб насущный, а не сидеть вечно в долговых обязательствах. Вы #@#*, ничего не сделали для людей, а дерете с них налог? А ничего, что они все налоги платят тому государству в котором и работают? А вы с какого боку припеку. Двойной лог захотели, а гражданской войной вам морды не поодбивать?


Если говорить о доходах полученных зарубежом законным путем, т.е. с налогами уплаченными по месту получения этих самых доходов, мне лично непонятно зачем их вообще декларировать в Украине :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:30

  antikkristall написав:Если говорить о доходах полученных зарубежом законным путем, т.е. с налогами уплаченными по месту получения этих самых доходов, мне лично непонятно зачем их вообще декларировать в Украине :?:

Аргумента: "по закону так положено" не достаточно для сознательного гражданина? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:18

Re: Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

  Spets написав:Получаете справку от IRS (Internal Revenue Service) об уплаченных налогах. Такая справка принимается везде, кроме УКраины. В Украине для вашего блага дополнительный геморрой: садитесь в самолет, летите в США, идите в консульство или посольство Украины заверять справку и переводить! Больше ахинеи и придумать трудно!

А сейчас так же дело обстоит? То есть нельзя легализовать справку не выезжая из Украины?(границы закрыты, карантины)
adlee
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:00

  Spets написав:Только в нашей стране такой бред: "Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины."

Например, у вас доход в США. Получаете справку от IRS (Internal Revenue Service) об уплаченных налогах. Такая справка принимается везде, кроме УКраины. В Украине для вашего блага дополнительный геморрой: садитесь в самолет, летите в США, идите в консульство или посольство Украины заверять справку и переводить! Больше ахинеи и придумать трудно!


Так и есть. Только ещё нужно остановиться по адресу где вы проживаете в США чтобы забрать справку от IRS из почтового ящика. Есть такая услуга для таких дремучих случаев.
Dear_Sir
 
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  adlee написав:
  Spets написав:Получаете справку от IRS (Internal Revenue Service) об уплаченных налогах. Такая справка принимается везде, кроме УКраины. В Украине для вашего блага дополнительный геморрой: садитесь в самолет, летите в США, идите в консульство или посольство Украины заверять справку и переводить! Больше ахинеи и придумать трудно!

А сейчас так же дело обстоит? То есть нельзя легализовать справку не выезжая из Украины?(границы закрыты, карантины)


Нет, нельзя. Но вопрос КАК это вопрос второстепенный. ЗАЧЕМ, вот главный вопрос. Ну есть у меня паспорт США, зачем мне этот друмечий геморрой даже с открытыми границами?
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Re: Іноземний дохід: як оподатковується та декларується

  change_pm написав:Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.


така справка буде коштувати від 50 до 100 баксів
:)
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