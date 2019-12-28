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Приблизно 23 млн осіб є власниками біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики компанії Glassnode підрахували, що кількість біткоіни-адрес з ненульовим балансом становить 28,4 млн, а кількість власників таких рахунків становить приблизно 23,1 млн суб'єктів. Біржею, найбільшої за обсягом накопичених коштів, зараз є Coinbase.
Дивися повний текст Приблизно 23 млн осіб є власниками біткойна
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:15
Добавьте еще держателей акций Теслы - и подсчет идиотов в мире будет полным.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:39
Gastarbaiter написав:
Добавьте еще держателей акций Теслы - и подсчет идиотов в мире будет полным.
в идиоты скорее надо ставить тех, кто ставил на падение и банкротство теслы
а держатели акций за пол года увеличили свои вложения больше, чем в два раза
главное оружие рашистов - ложь
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