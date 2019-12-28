RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Приблизно 23 млн осіб
є власниками біткойна

Приблизно 23 млн осіб є власниками біткойна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:15

Приблизно 23 млн осіб є власниками біткойна

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики компанії Glassnode підрахували, що кількість біткоіни-адрес з ненульовим балансом становить 28,4 млн, а кількість власників таких рахунків становить приблизно 23,1 млн суб'єктів. Біржею, найбільшої за обсягом накопичених коштів, зараз є Coinbase.

Дивися повний текст Приблизно 23 млн осіб є власниками біткойна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:15

Добавьте еще держателей акций Теслы - и подсчет идиотов в мире будет полным.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 26.02.18
Подякував: 303 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:39

  Gastarbaiter написав:Добавьте еще держателей акций Теслы - и подсчет идиотов в мире будет полным.


в идиоты скорее надо ставить тех, кто ставил на падение и банкротство теслы :mrgreen: а держатели акций за пол года увеличили свои вложения больше, чем в два раза
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2022 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot], shapo, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До держфонду стартапів вже надійшло 150 заявок від 650 осіб
R2 » Нед 29 гру, 2019 14:37
1 171
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 14:37
rostislav_londar
В Україні легально працюють лише 45% осіб працездатного віку
R2 » Суб 28 гру, 2019 11:12
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 11:13
avk
Електромобілі позбавлять роботи близько 100 000 осіб
R2 » Сер 25 гру, 2019 15:05
2 259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 16:56
se64plus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24455)
03.02.2020 13:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.