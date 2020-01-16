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ФОПи зможуть сплатити
податки в Опендатабот

ФОПи зможуть сплатити податки в Опендатабот
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:44

ФОПи зможуть сплатити податки в Опендатабот

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляють":https://opendatabot.ua/blog/410-pay-tax в Опендатабот.

Дивися повний текст ФОПи зможуть сплатити податки в Опендатабот.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:44

Налоги как Европе только ЗП еще далеко позади.
Считаю, что придет опять время ФОПизации зарплат топ менеджеров компаний, только уменьшат поступления от ФЛП... Надо уменьшать налоги, а не увеличивать.
nazarradchenko
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