Про це "повідомляють":https://opendatabot.ua/blog/410-pay-tax в Опендатабот.
Дивися повний текст ФОПи зможуть сплатити податки в Опендатабот.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:44
ФОПи зможуть сплатити податки в Опендатабот
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПи зможуть сплатити податки в Опендатабот.
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:44
Налоги как Европе только ЗП еще далеко позади.
Считаю, что придет опять время ФОПизации зарплат топ менеджеров компаний, только уменьшат поступления от ФЛП... Надо уменьшать налоги, а не увеличивать.
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