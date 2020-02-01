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У 2019 році від акцизного
податку в бюджет надійшло...

У 2019 році від акцизного податку в бюджет надійшло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:01

У 2019 році від акцизного податку в бюджет надійшло...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році в бюджет надходило стабільно менше, ніж у 2018. Водночас останні два місяці спостерігався різкий стрибок — приблизно в 400 млн грн додатково за два місяці.

Дивися повний текст У 2019 році від акцизного податку в бюджет надійшло менше коштів, ніж роком раніше - Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:01

Причому чотко до травня місяця надходження точно такі ж як і в 2018 а потім пішло нижче. А відносно спирту, що ж вони хотіли, вони ж в осени підняли акцизи і сподівалися що це підвищить надходження, але не тут було. А жовтень листопад стрибок був того що врожай був більший ніж торік і його продали.
pogorelets
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