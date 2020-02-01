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У січні бюджет недоотримав
майже 14 мільярдів гривень -...

У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:04

У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -...

Пропонуємо до обговорення:
За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету в січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд гривень і були на 13,8 млрд гривень менше розпису.

Дивися повний текст У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:04

Ще забули написати, тепла погода, тому люди меньше заплатили за газ і опалення, отак і живемо, продай собаку віддай гроші чиновнику.
pogorelets
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