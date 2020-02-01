|
|
|
У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:04
Пропонуємо до обговорення:
За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету в січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд гривень і були на 13,8 млрд гривень менше розпису.
Дивися повний текст У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень - Мінфін
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93253
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:04
Ще забули написати, тепла погода, тому люди меньше заплатили за газ і опалення, отак і живемо, продай собаку віддай гроші чиновнику.
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 372
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|