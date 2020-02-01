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У січні бюджет недоотримав
майже 14 мільярдів гривень -...

У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:04

У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -...

Пропонуємо до обговорення:
За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету в січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд гривень і були на 13,8 млрд гривень менше розпису.

Дивися повний текст У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:04

Ще забули написати, тепла погода, тому люди меньше заплатили за газ і опалення, отак і живемо, продай собаку віддай гроші чиновнику.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:21

Даже с крепкой гривной импорт падает. Ну-ну...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:58

Классическая триада - дефицит бюджета-дефицит торгового баланса-навес из краткосрочных гособязательств в национальной валюте, купленных после конвертации СКВ иностранными инвесторами (вспомнилось уже забытое выражение 22-ти летней давности).
Лишь бы куммулятивный эффект не оказался таким же, как 22 года назад.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:59

andrein
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:22

Re: У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -.

"Готовься, Украина, впереди технический дефолт
Александр Гончаров
https://glavred.info/opinions/10146017- ... efolt.html
директор Інституту розвитку економіки України

3 февраля 2020, 08:47
Только за январь казна недосчиталась почти 14 млрд гривен.

Вряд ли можно найти более красноречивое подтверждение "эффективности" руководства Леши Гончарука: за январь 2020 года доходы госбюджета составили всего лишь 42,6 млрд. грн. – это на 24,5% (!) меньше плана или на 13,8 млрд. грн. недовыполнение росписи.

Что ж, также надо признать и тот факт, что по уровню профнепригодности министр экономики активно соревнуется с министром финансов. Ребята жгут: снова степень выставляемого напоказ идиотизма и компетенций пробивает очередное дно.

Друзья, ну, а если всем уже похер, что делают власти, значит, наш народ на всё крепко забил и мысленно давно не здесь – не в родной Украине.
Наших граждан и особенно власть нисколько не беспокоит тот факт, что мир находится на пороге глобального финансового кризиса, о чем в Давосе предупреждала Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В Кабмине Леши Гончарука никто всерьез не думает о перезапуске украинской экономики, не обращая внимания на настоящий шторм на мировых рынках на этой неделе (особенно азиатские индексы показали самое глубокое падение за 2-а последних года) из-за надвигающейся эпидемии коронавируса. Такое ощущение - богатая и процветающая Украина в составе Нафтогаза!"
:(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:51

Украина ни когда не будет развитой страной. Ее грабили и грабят, а народ это дешёвая раб сила для поддержки европейской экономики.
Цены растут-народ молчит, тарифы разделяют- народ молчит.
telushkin1990
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