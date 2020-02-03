У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -...
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Классическая триада - дефицит бюджета-дефицит торгового баланса-навес из краткосрочных гособязательств в национальной валюте, купленных после конвертации СКВ иностранными инвесторами (вспомнилось уже забытое выражение 22-ти летней давности). Лишь бы куммулятивный эффект не оказался таким же, как 22 года назад.
3 февраля 2020, 08:47 Только за январь казна недосчиталась почти 14 млрд гривен.
Вряд ли можно найти более красноречивое подтверждение "эффективности" руководства Леши Гончарука: за январь 2020 года доходы госбюджета составили всего лишь 42,6 млрд. грн. – это на 24,5% (!) меньше плана или на 13,8 млрд. грн. недовыполнение росписи.
Что ж, также надо признать и тот факт, что по уровню профнепригодности министр экономики активно соревнуется с министром финансов. Ребята жгут: снова степень выставляемого напоказ идиотизма и компетенций пробивает очередное дно.
Друзья, ну, а если всем уже похер, что делают власти, значит, наш народ на всё крепко забил и мысленно давно не здесь – не в родной Украине. Наших граждан и особенно власть нисколько не беспокоит тот факт, что мир находится на пороге глобального финансового кризиса, о чем в Давосе предупреждала Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
В Кабмине Леши Гончарука никто всерьез не думает о перезапуске украинской экономики, не обращая внимания на настоящий шторм на мировых рынках на этой неделе (особенно азиатские индексы показали самое глубокое падение за 2-а последних года) из-за надвигающейся эпидемии коронавируса. Такое ощущение - богатая и процветающая Украина в составе Нафтогаза!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
telushkin1990 написав:Украина ни когда не будет развитой страной. Ее грабили и грабят, а народ это дешёвая раб сила для поддержки европейской экономики. Цены растут-народ молчит, тарифы разделяют- народ молчит.