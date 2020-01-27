Ощадбанк почав видавати бізнесу пільгові кредити...

Додано: Пон 03 лют, 2020 14:53

Идиоитизм крепчает.... вот кто то скажет - почему при потреб-кредите и ставке в 35-40% и выше население все равно берет кредиты? а бизнес не очень хочет и при 5% брать?

Может тут вопрос не в ставке кредитования а в чем то другом?

Пока керманычи не сообразят этого ставки не играют тут никакого значения вообще..

И все что от там в статье они напланировали не сработает.. как не брал бизнес кредиты так и брать не будет....

Только ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ надо 12+ бумажек .. от открытых счетов, фин отчетов, движения средств и пр ..а еще надо аудиты провести, договора какие есть показать.. не скажу точно но под 50+ бумажек наберется... от туда смотреть надо, и бумажки резать их количество, а не ставки...