Ощадбанк почав видавати бізнесу пільгові кредити.
Дивися повний текст Ощадбанк почав видавати бізнесу пільгові кредити (інфографіка).
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Додано: Пон 03 лют, 2020 14:53
Ощадбанк почав видавати бізнесу пільгові кредити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк почав видавати бізнесу пільгові кредити (інфографіка).
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:53
Идиоитизм крепчает.... вот кто то скажет - почему при потреб-кредите и ставке в 35-40% и выше население все равно берет кредиты? а бизнес не очень хочет и при 5% брать?
Может тут вопрос не в ставке кредитования а в чем то другом?
Пока керманычи не сообразят этого ставки не играют тут никакого значения вообще..
И все что от там в статье они напланировали не сработает.. как не брал бизнес кредиты так и брать не будет....
Только ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ надо 12+ бумажек .. от открытых счетов, фин отчетов, движения средств и пр ..а еще надо аудиты провести, договора какие есть показать.. не скажу точно но под 50+ бумажек наберется... от туда смотреть надо, и бумажки резать их количество, а не ставки...
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:49
бред. Судя по нереально низким ставкам, деньги быстро закончатся. Никакого бизнеса никто делать не будет.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:51
Ну, в ощаде я кредит брать не хочу, мне хватило "Тёплого кредита" на термомодернизацию жилья. Я пока его получил, то прошёл семь кругов ада.
В говноавале тоже брать не буду. Там ситуация не лучше.
В нынешнем бегемоте тоже бюрократию развели по-государственному.
Дождусь пока комбанки начнут выдавать такие кредиты, и ОБЯЗАТЕЛЬНО возьму. Даже 9% - это вкусно.
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