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"Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" майже 15 мільярдів за...
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з мировою угодою "Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" 15 мільярдів гривень за "спірний" газ, а також заплатить наперед за послуги "Укрнафти" до 14,6 мільярдів гривень - цими коштами "Укрнафта" розрахується за податковий борг.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" виплатить \"Укрнафті\" майже 15 мільярдів за \"спірний газ\" - Вітренко
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41
От перекладывания из левого кармана в правый ничего не меняется.
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