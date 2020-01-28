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"Нафтогаз" виплатить "Укрнафті"
майже 15 мільярдів за...

"Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" майже 15 мільярдів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41

"Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" майже 15 мільярдів за...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з мировою угодою "Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" 15 мільярдів гривень за "спірний" газ, а також заплатить наперед за послуги "Укрнафти" до 14,6 мільярдів гривень - цими коштами "Укрнафта" розрахується за податковий борг.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" виплатить \"Укрнафті\" майже 15 мільярдів за \"спірний газ\" - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41

От перекладывания из левого кармана в правый ничего не меняется.
sena_2008atp
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