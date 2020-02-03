Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук назвав причини зниження вартості опалення.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:52
Гончарук назвав причини зниження вартості опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав причини зниження вартості опалення.
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:52
Был уже один деятель, бывший базарник, принял постановление по отоплению - не выше 1400грн.
Гончарук это отменил, сделал выше, и теперь героически рассказывает, как сделать меньше. Пока не получается.
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