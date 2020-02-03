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Гончарук назвав причини
зниження вартості опалення

Гончарук назвав причини зниження вартості опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:52

Гончарук назвав причини зниження вартості опалення

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук назвав причини зниження вартості опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:52

Был уже один деятель, бывший базарник, принял постановление по отоплению - не выше 1400грн.
Гончарук это отменил, сделал выше, и теперь героически рассказывает, как сделать меньше. Пока не получается.
zloy_ukr
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