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ЗМІ з'ясували, яка зарплата у членів наглядових рад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Члени наглядової ради держбанків отримують винагороду від 200 до 500 тисяч гривень.
Дивися повний текст ЗМІ з'ясували, яка зарплата у членів наглядових рад держбанків
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:56
Неплохо платят за наблюдение. За работу - платят в сотни раз меньше.
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