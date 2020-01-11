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ЗМІ з'ясували, яка зарплата
у членів наглядових рад...

ЗМІ з'ясували, яка зарплата у членів наглядових рад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:56

ЗМІ з'ясували, яка зарплата у членів наглядових рад...

Пропонуємо до обговорення:
Члени наглядової ради держбанків отримують винагороду від 200 до 500 тисяч гривень.

Дивися повний текст ЗМІ з'ясували, яка зарплата у членів наглядових рад держбанків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:56

Неплохо платят за наблюдение. За работу - платят в сотни раз меньше.
zloy_ukr
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