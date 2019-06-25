Про це повідомляє Мінсоцполітики в Facebook.
Дивися повний текст В Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:12
В Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію.
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:30
Да все в шоке вместо того чтобы минимальную поднять поднимают макс.... 3 млн пенсионеров получают до 2000 грн в мес!!! Никогда не поверю что эти люди бездельники, даже больше им помагают дети своими далеко не европейскими зп!!!
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:44
Зраду підвезли. Взагалі-то, максимальна пенсія = 10 мінімальних, так як залежить від прожиткового мінімуму. Тому, кожного разу, як підніматимуть прожитковий мінімум, то зростатимуть і мінімальна, і максимальна пенсії.
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:35
Пенсионный фонд - это огромная дыра и пропасть в которой теряется часть бюджета страны. Дефицит бюджета Пенсионного фонда будут гасить за счет повышения страхового стажа. Вот кстати, на официальном сайте
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:34
Это просто издевательствою - они увеличат минимальную пенсию на аж 131 гривну. Себе бы так зарплаты и пенсии повышали.
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