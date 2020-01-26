В Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію
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Да все в шоке вместо того чтобы минимальную поднять поднимают макс.... 3 млн пенсионеров получают до 2000 грн в мес!!! Никогда не поверю что эти люди бездельники, даже больше им помагают дети своими далеко не европейскими зп!!!
Зраду підвезли. Взагалі-то, максимальна пенсія = 10 мінімальних, так як залежить від прожиткового мінімуму. Тому, кожного разу, як підніматимуть прожитковий мінімум, то зростатимуть і мінімальна, і максимальна пенсії.
Пенсионный фонд - это огромная дыра и пропасть в которой теряется часть бюджета страны. Дефицит бюджета Пенсионного фонда будут гасить за счет повышения страхового стажа. Вот кстати, на официальном сайте ПФУ вот здесь, официальная информация о повышении страхового стажа, начиная с 27 лет в 2019 и заканчивая 35 лет в 2028 году. Там в пенсионном фонде одни махинаторы и они думают только о том, какую новую схему замутить, а не о пенсионерах.
Giroi написав:Зраду підвезли. Взагалі-то, максимальна пенсія = 10 мінімальних, так як залежить від прожиткового мінімуму. Тому, кожного разу, як підніматимуть прожитковий мінімум, то зростатимуть і мінімальна, і максимальна пенсії.
Зрада зрадою, але можна і зменшити розрив до 9, або 8.
l4567 написав:Да все в шоке вместо того чтобы минимальную поднять поднимают макс.... 3 млн пенсионеров получают до 2000 грн в мес!!! Никогда не поверю что эти люди бездельники, даже больше им помагают дети своими далеко не европейскими зп!!!
Что забавно -- эту максимальную пенсию получает что-то около тысячи человек. Т.е. даже если все эти деньги раздать "обычным" пенсам -- там что-то около +10 гривен будет. Но зрада она такая зрада...