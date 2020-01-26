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В Україні тричі за рік
підвищать максимальну пенсію

В Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:49

  Rainbow написав:
  Giroi написав:Зраду підвезли. Взагалі-то, максимальна пенсія = 10 мінімальних, так як залежить від прожиткового мінімуму. Тому, кожного разу, як підніматимуть прожитковий мінімум, то зростатимуть і мінімальна, і максимальна пенсії.

Зрада зрадою, але можна і зменшити розрив до 9, або 8.

Тоді скажіть навіщо людині показувати високі доходи в цій країні?
У людині заробітна плата в 100 000, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір заплатить з такої суми, але пенсійний зарахує дохід приблизно в 60 тис. гривень.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:18

Пенсійне питання завжди приводить до словесних конфліктів, і відповідно, до втрати іміджу Держави.
Потрібно негайно приймати закон "Про соціальну підтримку знедоленого населення". Пропоную:
1. відмінити пенсійні виплати
2. людей похилого віку мають утримувати діти (батьки ж утримували певний період своїх дітей за свої кошти спочатку за ради свого задоволення, а в подальшому для допомоги). Держава має подбати про вибивання аліментів з дітей на таке утримання (це має бути єдиною допомогою таким людям від Держави)
3. якщо нема дітей, якщо відсутнє майно і живність у володінні, видавати соціальну допомогу в розмірі 30% від мінімальної зарплати (для цього впровадити додатковий податок "на допомогу знедоленим")
4. виділити землі під резерваційні зони для переселення непрацездатного населення
awant
 
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