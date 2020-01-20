Пасажири зможуть замовити доставку ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресну — від дверей до дверей.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" запроваджує послугу доставки ручної поклажі (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:22
"Укрзалізниця" запроваджує послугу доставки ручної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" запроваджує послугу доставки ручної поклажі (інфографіка).
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:22
капец.....представляю что они сделают с чемоданом.....
Самое малое это потеряют ))))
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:43
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:06
хорошая услуга.только можно было бы предусмотреть отдельный багажный вагон.и грузчика.
|