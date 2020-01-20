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"Укрзалізниця" запроваджує
послугу доставки ручної...

"Укрзалізниця" запроваджує послугу доставки ручної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:22

"Укрзалізниця" запроваджує послугу доставки ручної...

Пропонуємо до обговорення:
Пасажири зможуть замовити доставку ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресну — від дверей до дверей.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" запроваджує послугу доставки ручної поклажі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:22

капец.....представляю что они сделают с чемоданом.....
Самое малое это потеряют ))))
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:43

  lov2108 написав:капец.....представляю что они сделают с чемоданом.....
Самое малое это потеряют ))))

Эти зрадоботы такие милые :oops: -- им что ни новость -- все зрада видится :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:06

хорошая услуга.только можно было бы предусмотреть отдельный багажный вагон.и грузчика.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:03

Сначала оборудуйте нормальные человеческие туалеты.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:51

Дошло, но тариф не конкурентноспособен
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:03

Ха.За такие деньги вызвать такси,попросить чувака он и к вагону чемодан понесёт.
dubovik1107
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:13

  sena_2008atp написав:Сначала оборудуйте нормальные человеческие туалеты.

Это какие (и где)???
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