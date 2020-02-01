За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Знову 25. Чого чекати від курсу цього тижня?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:43
Знову 25. Чого чекати від курсу цього тижня?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Знову 25. Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:43
Какой такой 28? Все ж знают, что у нас теперь фундаментальные экономические факторы и доллар выше 20 - это его явная переоценка.
|