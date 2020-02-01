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Знову 25. Чого чекати
від курсу цього тижня?

Знову 25. Чого чекати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:43

Знову 25. Чого чекати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.

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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:43

Какой такой 28? Все ж знают, что у нас теперь фундаментальные экономические факторы и доллар выше 20 - это его явная переоценка.
moveton
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