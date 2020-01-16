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Залиште собак і хом'яків: "Нафтогаз" порадив звернутись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть в "Нафтогазі".
Дивися повний текст Залиште собак і хом'яків: \"Нафтогаз\" порадив звернутись за субсидією
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:40
Может стоит не ломить цены?
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